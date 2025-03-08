Удар по Добропіллю. Загинули 11 людей, майже 50 — постраждали

Зросла кількість постраждалих від російського удару по Добропіллю Донецької області. Зараз відомо про 11 загиблих і 47 поранених.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Серед поранених — семеро дітей. Зараз сімох людей госпіталізували в Добропіллі, трьох у більш важкому стані евакуювали до Дніпра.

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Через удар зруйновані та пошкоджені щонайменше вісім пʼятиповерхівок, торговий центр, торгові павільйони, 30 автомобілів. Деякі будинки вигоріли майже повністю.

Ліквідація наслідків обстрілу триває. Точні пошкодження ще уточнюють.