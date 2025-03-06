«Працюємо над альтернативами». Міністр оборони про припинення обміну розвідданими зі США

Україна поки що не отримала детальної інформації про обмеження обміну розвідувальними даними зі США, однак вже працює над альтернативами.

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров під час спільної пресконференції з німецьким колегою Борисом Пісторіусом.

«Стосовно розвідданих, ми ще не отримали детальної інформації про те, як вони будуть обмежені, але ми вже працюємо над альтернативами», — заявив міністр.

Умєров припустив, що в разі необхідності Україна запитуватиме розвідувальну інформацію і в Німеччини.

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що Франція готова надавати Україні розвідувальні дані, після того як США тимчасово зупинили обмін інформацією.

Напередодні США призупинили поставки зброї та обмін розвідувальними даними з Україною. Зупинка діятиме, допоки сторони не призначать дату мирних переговорів із Росією.

Зупинка допомоги Україні

Видання Bloomberg 4 березня, посилаючись на власні джерела, написало, що президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Києву, включно з тою, що в дорозі. Це нібито має бути тиском на Володимира Зеленського після їхньої суперечки в Білому домі 28 лютого.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський доручив отримати від США офіційну інформацію про зупинення військової допомоги Україні.

Після цього у зверненні до Конгресу США Трамп не оголосив про зупинку військової допомоги Україні. За його словами, він отримав «важливого листа» від Володимира Зеленського. Трамп мав на увазі допис президента України, де той зазначив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів.

WSJ писало, що зупинка військової допомоги триватиме, доки Трамп не вирішить, що президент України Володимир Зеленський підтримує мирні переговори з Росією. За їхніми словами, наразі не зрозуміло, чи заяви Зеленського буде достатньо, щоб переконати Трампа відновити військову допомогу США Україні.