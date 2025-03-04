Президент України Володимир Зеленський доручив отримати від США офіційну інформацію про зупинення військової допомоги Україні.

Про це він сказав у вечірньому зверненні.

За його словами, міністр оборони України, керівники розвідок і дипломати мають завдання звʼязатися зі своїми колегами у США та отримати офіційну інформацію.

«Люди не повинні гадати. Україна й Америка заслуговують на поважний діалог, чітку позицію одне одного. Тим більше, коли йдеться про захист життя», — сказав президент.

Він наголосив, що в Україні не один тиждень отримували різні сигнали, і вже був прецедент зупинення гуманітарної та енергетичної допомоги. Також була зупинка військової допомоги наприкінці січня, але тоді все швидко відновили.

«Ми бачили ризики, тому наші служби — і військові, і спеціальні — встигли напрацювати алгоритм дій для розвитку ситуації», — сказав Зеленський.

Президент зауважив, що для України важливі нормальні партнерські відносини зі США для реального завершення війни, хоч, за його словами, «зараз не 2022 рік, зараз наша стійкість вища, у нас є засоби захисту».

Зупинка допомоги Україні

Видання Bloomberg, посилаючись на власні джерела, написало, що президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Києву, включно з тою, що в дорозі. Це нібито має бути тиском на Володимира Зеленського після їхньої суперечки в Овальному кабінеті.