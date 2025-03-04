Ірландія виділить Україні пакет допомоги на €100 мільйонів

Крім того, уряд Ірландії схвалив законопроєкт, який скасовує необхідність отримання дозволу ООН на розгортання ірландських миротворчих військ за кордоном. Раніше Мартін говорив, що Ірландія готова відправити миротворців в Україну для повоєнної безпеки.

Уряд Ірландії 4 березня затвердив додатковий пакет допомоги для України на €100 мільйонів. У ньому буде нелетальне військове обладнання та інша підтримка.

Участь Європи у врегулюванні війни в Україні

Після того як президент США Дональд Трамп повідомив, що під час телефонної розмови з Путіним вони домовилися негайно розпочати мирні переговори, міністри закордонних справ України, Франції, Великої Британії, Іспанії, Італії, Польщі, Німеччини та Європейського Союзу в заяві підкреслили, що Україна та Європа повинні бути частиною будь-яких переговорів про завершення російсько-української війни.

Видання Axios, яке розкрило подробиці розмови Зеленського і Трампа, зазначило, що президент США підтримав ідею розміщення європейських миротворчих сил в Україні — це може стати однією з гарантій безпеки.

Після того AP писало, що група європейських країн непублічно працює над планом відправки військ в Україну, щоб допомогти в повоєнній безпеці. FT зазначало, що США попросили європейські країни представити детальні пропозиції про озброєння, миротворчі війська і заходи безпеки, які вони могли б надати Україні в межах будь-яких гарантій безпеки.