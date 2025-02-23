Перші перемови РФ і США, відправка європейських військ в Україну та угода про рідкоземельні мінерали. Головні події тижня

Цього тижня в Саудівській Аравії відбулися перші переговори США та Росії щодо війни в Україні, проте конкретних рішень не ухвалили. Тим часом Трамп розкритикував Зеленського, а Європа розглядає можливість введення миротворців. Росія продовжує обстріли, а Україна зміцнює оборону та отримує допомогу від союзників. «Бабель» зібрав головні новини тижня, щоб ви залищалися в курсі подій. Перемовини РФ та США 18 лютого Росія і США провели перші перемовини в Саудівській Аравії. України там не було.





Росію на перемовинах представляли міністр закордонних справ Сергій Лавров, радник президента РФ Юрій Ушаков, а також голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв. Від США на зустрічі були присутні держсекретар Марко Рубіо, радник президента з національної безпеки Майк Волтц і спецпредставник Білого дому з питань Близького Сходу Стів Віткофф. Зустріч тривала близько 4,5 години. Ушаков заявив, що переговори пройшли «непогано», але «поки що важко сказати, що РФ і США зближуються». Про конкретну дату зустрічі Путіна і Трампа не домовились, вона навряд чи відбудеться наступного тижня. Однак сторони домовилися створити переговорні групи щодо припинення війни в Україні. Пізніше Рубіо заявив, що час зустрічі президента США Дональда Трампа і лідера Росії Володимира Путіна залежатиме від того, чи досягнуть сторони прогресу в питанні припинення війни в Україні. Що відбулося в стосунках Трампа і Зеленського Після перемовин президент США Дональд Трамп розкритикував Київ і Брюссель, а також підтримав проведення виборів в Україні. На його думку, за «три роки війни» були можливості укласти мирну угоду з Росією.

Наступного дня, 19 лютого, Трамп стверджував, що Зеленський має лише 4% рейтингу підтримки. Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) опублікував дослідження, згідно з якими станом на першу половину лютого 2025 року Зеленському довіряють 57% українців. Президент України зреагував і сказав, що Трамп перебуває в «колі дезінформації». Зеленський наголосив, що вони не мають права, як президенти, втрачати партнерські відносини між країнами. Згодом Дональд Трамп назвав Зеленського «диктатором без виборів», який нібито вмовив США «витратити $350 мільярдів на війну, яку неможливо виграти та яка ніколи не повинна була початися». Трамп заявив, що «Зеленський зробив жахливу роботу, його країна зруйнована» і в нього лишається мало часу.

Візит до Києва спецпредставника США з питань врегулювання війни між РФ та Україною Президент України Володимир Зеленський і спецпредставник США з питань війни в Україні Кіт Келлог зустрілися 20 лютого в Києві. Вони обговорили ситуацію на фронті, повернення полонених та ефективні гарантії безпеки.



«Довгий та насичений день з вищим керівництвом України. Широкі та позитивні дискусії з мужнім лідером воюючої нації та його талановитою командою з національної безпеки», — написав американський посадовець. Угода про рідкоземельні мінерали зі США Президент наголосив, що він хоче діалогу з Трампом і не підписуватиме те, що «виплачуватимуть 10 поколінь українців». Головним пунктом угоди повинні стати чіткі гарантії безпеки для України. США вважають, що ця угода є гарантією безпеки, але в ній має бути написано про це, заявив президент Зеленський. Він наголосив, що Україна готова повертати США майбутню допомогу з відсотками, це допустима основа угоди, але відсоток у 100% завеликий. Після першої відмови української сторони підписати документ Вашингтон зробив угоду ще жорсткішою, писало видання NYT. Тепер США вимагають 100% доходів від природних ресурсів, включно з корисними копалинами, газом і нафтою, а також доходів від портів та іншої інфраструктури. «Уже немає ні про “$500 мільярдів”, ні про “відсотки”. Ми просуваємося», — резюмував Зеленський на пресконфереції 23 лютого, напередодні третьої річниці піввномасштабного воргнення РФ. Водночас президент не назвав хоча б орієнтовних термінів, коли країни зможуть підписати угоду, про що точно йтиметься в документі та на яких умовах це відбудеться, окрім гарантій для України.

Зустрічі європейських лідерів і питання відправки миротворчих військ в Україну

Президент Франції Емманюель Макрон організував першу екстрену зустріч з лідерами ЄС 17 лютого на тлі того, що США оголосили про початок переговорів з Росією про припинення війни в Україні без участі Європи та Києва. Учасниками першої зустрічі були президент Європейської Ради Антоніу Кошта, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, генсек НАТО Марк Рютте, премʼєр-міністри Данії, Іспанії та Польщі Метте Фредеріксен, Педро Санчес і Дональд Туск, а також канцлер Німеччини Олаф Шольц. Одним з ключових питань стала відправка військ до України для контролю за можливою мирною угодою. Це також було головною суперечкою вечора. Макрон пропонував розмістити європейські миротворчі сили за майбутньою лінією розмежування в Україні, а не безпосередньо на ній. Проти виступили Німеччина, Італія, Іспанія та Польща. Після цього головнокомандувач Збройних сил Швейцарії Томас Зюсслі заявив, що його країна може надати війська для майбутньої миротворчої місії в Україні, якщо надійде відповідне прохання і уряд погодиться. А парламент Болгарії ухвалив декларацію про те, що Збройні сили Болгарії не братимуть участі у воєнних діях на території України.