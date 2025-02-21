Держсекретар США назвав умову, за якої зустрінуться Трамп і Путін

Час зустрічі президента США Дональда Трампа і лідера Росії Володимира Путіна залежатиме від того, чи досягнуть сторони прогресу в питанні припинення війни в Україні.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо.

Рубіо наголошує, що зустріч має бути «предметною» — тобто її не буде, поки американська сторона не дізнається, «про що буде мова».

«Я думаю, що від того, коли відбудеться ця зустріч, багато в чому залежатиме, чи зможемо ми досягти прогресу в припиненні війни в Україні», — заявив Рубіо. Однак він не назвав конкретної дати.

За словами очільника Держдепу, Трамп хоче знати, чи серйозно РФ налаштована на припинення війни в Україні. Однак цього неможливо дізнатись, якщо не вести перемовин з російською стороною.

Окрім того, Рубіо каже, що Трамп «дуже засмутився» через дії президента України Володимира Зеленського, — і з цим повʼязані його останні критичні заяви. За словами держсекретаря США, це повʼязано із відсутністю подяки за американську допомогу з боку України та відмову підписати угоду щодо українських корисних копалин.

«У нас була розмова з президентом Зеленським... Ми обговорили це питання про права на корисні копалини і пояснили їм: “Послухайте, ми хочемо бути з вами у спільному підприємстві – не тому, що ми намагаємося вкрасти у вашої країни, а тому, що ми вважаємо це гарантією безпеки”», — заявив Рубіо.

Зеленський нібито висловив бажання укласти цю угоду, але додав, що її «потрібно провести через законодавчий процес» в Україні.

«Через два дні я прочитав, що Зеленський заявив: “Я відкинув угоду, я сказав їм, що ні за що, що ми не будемо цього робити”. Але на тій зустрічі все було не так. Тож ви починаєте засмучуватися через те, що хтось каже», — пояснив слова Трампа Рубіо.

Він також переконаний, що Трамп готовий працювати над досягненням миру, тому що він «небайдужий до долі України». І вкотре сказав, що Трамп — єдиний у світі політик, який може заключити мир.