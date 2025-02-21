Наказали підірвати греблю на Харківщині. Два російські генерали отримали підозри в екоциді

Служба безпеки зібрала доказову базу проти вищих командувачів російської армії, які могли організувати знищення дамби Оскільського водосховища на Харківщині восени 2022 року.

Про це повідомляє СБУ.

За матеріалами справи, цими діями керували генерал-лейтенант Олег Цоков, командувач 20 загальновійськової армії західного військового округу Росії, і генерал-лейтенант Олег Маковецький, командувач 6 армії Військово-повітряних сил і протиповітряної оборони РФ.

За наказом Цокова 12 вересня 2022 року підпорядковані йому інженерно-саперні підрозділи замінували та підірвали щит першого затвору і дорожнього перекриття між будівлею ГЕС і галереєю стаціонарних механізмів. Авіаційні групи ворога під командуванням Маковецького прикривали своїх саперів з повітря.

Потім з 13 по 30 вересня 2022 року російські бомбардувальники регулярно обстрілювали греблю фугасними та керованими авіабомбами типу ФАБ-250, ФАБ-500, ОФАБ-500ШЛ та КАБ-1500. Через це стався виток води з акваторії водосховища на площі понад 120 км².

Комплексна експертиза, ініційована СБУ, оцінила завдану природі шкоду в майже 4 мільярди гривень. На підставі зібраних доказів слідчі заочно повідомили Цокову і Маковецькому про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 та ч. 2 ст. 28, ст. 441 ККУ.

Правоохоронці перевіряють дані про можливу смерть Цокова на війні в Україні. Його загибель не є підставою для припинення розслідування, кажуть у Службі безпеки.