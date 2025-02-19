НАБУ і САП викрили корупційну схему на понад 240 млн грн при розробці системи «ДЗВІН»

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) викрили корупційну схему у сфері оборони — йдеться про зловживання при розробці автоматизованої системи Центру оперативного керівництва ЗСУ «ДЗВІН».

Про це повідомили пресслужби НАБУ і САП.

За матеріалами справи, через цю схему держава втратила 246 мільйонів гривень. У ній фігурують:

колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант;

ексначальник Військ зв’язку ЗСУ, генерал-майор;

ексначальник Управління розвитку автоматизації Генерального штабу ЗСУ, полковник;

директор приватного товариства — головний виконавець контракту.

Слідство встановило, що у 2016 році Міністерство оборони уклало контракт на розробку системи з комерційною компанією, у якої не було досвіду створення програмного забезпечення. Упродовж чотирьох років розробки технічне завдання змінювали 13 разів, через що вартість робіт зросла на 300 мільйонів гривень.

Тим часом кількість дослідних зразків системи без обґрунтування збільшили з 4 до 12. Це призвело до додаткових витрат на корегування документації — 115 мільйонів гривень.

НАБУ і САП зʼясували, що розроблена система не відповідала технічному завданню. Зокрема, вона була несумісна з протоколами НАТО й не інтегрувалася з іншими військовими системами. Частина програмного забезпечення виявилася непотрібною — із закладених 200 інформаційно-розрахункових задач використовувалися десять.

Під час слідства, як пишуть у пресслужбах, детективам і прокурорам намагалися завадити вести справу. Причетні до схеми почали приховувати ключову документацію про фінансування і розробку проєкту. А після початку розслідування пришвидшили роботу і безкоштовно модернізували систему, щоб зробити її більш схожою на початковий задум.

Систему «ДЗВІН» офіційно прийняли на озброєння ЗСУ наприкінці 2022 року, а у 2024-му на неї планували виділити додаткове фінансування.

«Це може свідчити про спроби не лише приховати попередні корупційні зловживання, але й продовжити їх», — резюмували в НАБУ і САП.