NYT: США роблять жорсткішою угоду про корисні копалини. Претендують на 100% доходів

Україна розглянула нову пропозицію США щодо доступу до корисних копалин. Положення виявилися більш жорсткими за ті, що Київ відкинув як занадто обтяжливі.

Про це повідомляє The New York Times, ознайомившись з проєктом угоди.

У межах документа Київ має відмовитися від половини власних доходів від природних ресурсів, включно з корисними копалинами, газом і нафтою, а також від доходів від портів та іншої інфраструктури.

Вашингтон очікує, що Україна спрямує доходи від ресурсів до фонду, в якому Сполучені Штати матимуть стовідсоткову фінансову частку. Натомість Україну зобовʼяжуть робити внески, допоки фонд не досягне $500 мільярдів. Саме цю суму американський президент Дональд Трамп вимагав як компенсацію за допомогу США у війні проти Росії.

Цифра значно перевищує фактичні доходи держави від ресурсів. За даними NYT, торік вони становили $1,1 мільярда. Названа Трампом сума також у понад чотири рази більша за загальну вартість підтримки, наданої США, пише видання.

У новому проєкті угоди йдеться про надходження з регіонів, окупованих РФ, у разі їхнього звільнення: частка доходів від видобутку на цих територіях становитиме 66% від загального обсягу надходжень до фонду.

Також документ закріплює, що Сполучені Штати можуть реінвестувати частину надходжень у післявоєнну відбудову України. Наприклад, інвестуючи в розвиток її надр та інфраструктури.

Однак угода досі не містить конкретних безпекових зобовʼязань з боку Вашингтону. Там ідеться про намір надавати Києву довгострокову фінансову підтримку, щоб допомогти економічному розвитку країни.

США хочуть українські корисні копалини

Міністр фінансів США Скотт Бессент 12 лютого привіз в Україну пілотний проєкт угоди про корисні копалини. У Вашингтоні сподівалися, що Київ її одразу підпише. Президент Зеленський сказав, що заборонив підписувати угоду, оскільки вона не зможе захистити інтереси України — немає звʼязку з інвестиціями, прибутками та гарантіями безпеки.

До цього Трамп заявляв, що Україна «по суті погодилася» передати Вашингтону рідкоземельні метали на пів трильйона доларів як оплату за американську військову допомогу.

Україна готова підписати угоду щодо рідкоземельних металів, але Києву потрібні гарантії безпеки, яких там не було. Зеленський додав: «Документ був чіткий лише в одному — 50% ми повинні віддати від всього того, що там перераховано».