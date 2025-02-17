Вибух біля ТЦК у Камʼянці-Подільському. Підозрюваних затримали — їм загрожує довічне ув’язнення

Правоохоронці повідомили про підозру за фактом терористичного акту чоловікам, які, за версією слідства, 5 лютого підірвали розподільчий центр ТЦК та СП на Хмельниччині. Тоді загинула одна людина, ще 8 людей отримали поранення.

Про це повідомляють Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора.

Фігурантів затримали упродовж доби після вибуху, а протягом наступних днів правоохоронці задокументували їхній зв’язок з російською спецслужбою.

За версією слідства, зловмисниками виявились місцевий наркозалежний та 17-річний студент міського коледжу, яких завербували через телеграм-канал з пошуку «легких» заробітків. Жителі Кам’янець-Подільської територіальної громади з корисливих міркувань пообіцяли росіянам передавати інформацію та вчинити теракт.

Обидва фігуранти діяли порізно, але мали спільного російського куратора. Неповнолітній агент виготовив саморобний вибуховий пристрій і заклав його у схованку. Для максимального ураження він начинив його гайками та обрізками арматури, а для дистанційної детонації — спорядив мобільним телефоном.

Другий агент мав сам доставити вибухівку під виглядом посилки до будівлі ТЦК, однак вирішив зробити це через курʼєра, бо зрозумів, що його можуть спробувати ліквідувати.

Коли кур’єр прибув під ТЦК, росіяни підірвали вибухівку разом з ним через спеціальну програму, яка надавала дистанційний доступ. Кур’єр загинув, ще 8 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Під час обшуків у затриманих вилучили мобільні телефони з доказами контактів із російськими спецслужбами, а також знаряддя і компоненти для виготовлення саморобного вибухового пристрою. Підозрюваних затримали та обрали запобіжні заходи. Їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.