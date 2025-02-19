Литва передала Україні новий пакет військової допомоги на €80 мільйонів

Литва передала Україні нову партію вантажівок, тепловізійних прицілів та іншої допомоги для Збройних сил.

Про це повідомив уряд країни.

«Пакет допомоги на €80 мільйонів, представлений Литвою на зустрічі «Рамштайну» минулого тижня, відповідає найнагальнішим потребам України та становить майже половину від річних зобовʼязань Литви перед Україною», — йдеться в повідомленні.

У відомстві наголосили, що серед основних напрямів підтримки України цього року — протиповітряна оборона, боєприпаси, безпілотники, засоби РЕБ і підтримка оборонної промисловості України через фінансування озброєнь, вироблених в Україні.

«Литва зробить внесок у Коаліцію з протимінної діяльності, яку вона очолює разом з Ісландією, а також в інші коаліції Збройних сил, членом яких вона є. Військова допомога також надаватиметься через міжнародні фонди та колективні ініціативи, триватиме підготовка українських військ і реабілітація поранених солдатів», — зазначили в уряді країни.

Від початку війни Литва надала Україні військової допомоги на понад €769 мільйонів. Загальна підтримка України з боку Литви є довгостроковою і перевищила €1,5 мільярда.