Авіаудар по Херсону. З-під завалів багатоповерхівки дістали тіло чоловіка

Щонайменше одна людина загинула через російський удар по Херсону.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Рятувальники дістали з-під завалів підʼїзду багатоповерхівки, знищеного російською авіабомбою, тіло чоловіка. Наразі його особу встановлюють.

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Росіяни атакували Херсон близько опівночі. Вранці повідомляли про шістьох постраждалих херсонців. Двох із них працівники ДСНС врятували з 8 та 9 поверхів зруйнованого будинку.

Рятувальники дістали з-під завалів 13-річних двійнят — хлопчика і дівчинку, стан дітей у лікарні оцінюють як задовільний. Їхня мама, імовірно, залишається під завалами.