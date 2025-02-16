«Контракт на мільйон», Трамп форсує переговори і хоче українські корисні копалини. Головне за тиждень

У Євросоюзі заявили, що Україна і Європа повинні бути частиною будь-яких переговорів про завершення російсько-української війни. Натомість спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив, що Європа не буде фізично сидіти за столом переговорів між РФ та Україною. На тлі цього президент Франції Емманюель Макрон скликає в Парижі зустріч лідерів «головних європейський країн», щоб обговорити безпеку Європи й війну в Україні.

Дональд Трамп поговорив телефоном з Путіним, а потім зателефонував Володимиру Зеленському, резюмувавши, що обивдва «хочуть досягти миру». Наступного дня американський президент зробив кілька резонансних заяв: припинення вогню в Україні можливе «в не надто далекому майбутньому», питання про те, чи є Україна рівноправним учасником у мирному процесі, є «цікавим», повернення до кордонів до 2014 року «малоймовірне», а вступ України в НАТО «нереалістичний». Усі заяви тут .

Цього тижня увагу світу прикували активні обговорення про те, як досягти миру в Україні. Президент США Дональд Трамп, який обіцяв закінчити повномасштабну війну за добу, за місяць після інавгурації зідзвонився з Путіним і президентом України Володимиром Зеленським. А згодом спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що США протягом 180 днів збираються залучити всі сторони до мирного процесу. У Європі роздумують, скільки військових і техніки вони можуть відправити в Україну, щоб гарантувати її безпеку, а США цікавляться, який максимум готові дати європейці.

Водночас США попросили в Європи список зброї та військ, які вона може розмістити в Україні як одну зі складових безпекових зобовʼязань, а також запитали, що ЄС потрібно від Вашингтону, аби надати Україні такі гарантії безпеки.

До переговорної команди США, за словами Трампа, увійдуть директор ЦРУ Джон Реткліфф і спецпосланець США з питань Близького Сходу Стів Віткофф. Зеленського Трамп просив сформувати українську команду для перемовин. Тим часом Bloomberg пише, що Росія відправить помічника президента РФ із зовнішньої політики Юрія Ушакова, директора Служби зовнішньої розвідки РФ Сергія Наришкіна і голову Російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмитрієва.

США хочуть українські корисні копалини

Міністр фінансів США Скотт Бессент привіз в Україну пілотний проєкт угоди про корисні копалини. У Вашингтоні сподівалися, що Київ її одразу підпише. Президент Зеленський сказав, що заборонив підписувати угоду, вона не готова, щоб захистити інтереси України — немає звʼязку з інвестиціями, прибутками, гарантіями безпеки.

До цього Трамп заявляв, що Україна «по суті погодилася» передати Вашингтону рідкоземельні метали на пів трильйона доларів як оплату за американську військову допомогу.

Контракт на мільйон

В Україні 11 лютого офіційно запустили контракт на рік для громадян 18—24 років, які наразі не підлягають мобілізації. Основні умови: демобілізація після року служби, можливість заробити до 2 млн грн за рік, іпотека під 0%, безкоштовне навчання в університеті.

1 4





Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Згодом уряд оприлюднив нові деталі цього експериментального проєкту — кого братимуть, як і на яких умовах. Деталі тут. Також Кабмін ввів нові виплати для військових, які потрапили в армію під час воєнного стану у віці до 25 років.

Порошенко, Коломойський і Медведчук потрапили під санкції

Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про санкції проти українських бізнесменів і народних депутатів. Серед них — Петро Порошенко, Ігор Коломойський і Віктор Медведчук. Що вони передбачають — за посиланням.

У СБУ заявили, що санкції запровадили через загрози державній безпеці України, а також перешкоди для «сталого економічного розвитку» країни. За словами президента, запроваджені санкції не будуть останніми. Санкції запровадили через виведення мільярдів гривень під час війни.

Союзники продовжують допомагати Україні

Норвегія закупить у США засоби ППО для України на $78 мільйонів, Німеччина передасть Україні 100 ракет для IRIS-T, Нідерланди — машини для транспортування поранених, а Велика Британія виділила новий пакет допомоги для Сил оборони України на £150 мільйонів (більш як $180 мільйонів).

Швейцарія затвердила програму підтримки України на три роки і виділила на неї $1,6 мільярда. Йдеться про гуманітарну підтримку, реформи, відновлення та зміцнення миру. Також Україна отримає понад €100 мільйонів на відновлення енергетики та інфраструктури від Європейського інвестиційного банку.

СБУ викрила «топового щура» у своїх лавах

Служба безпеки викрила керівника Штабу Антитерористичного центру Дмитра Козюру, підозрюючи його в роботі на російські спецслужби. За посиланням деталі спецоперації і те, чим займався Козюра в лавах СБУ. Наразі фігурант перебуває під вартою без права на заставу.

На фото Дмитро Козюра й голова СБУ Василь Малюк.

Українські військові звільнили село Піщане

Сили оборони України звільнили село Піщане, що за 5 км на південь від Покровська. Покровський напрямок — один із найгарячіших на фронті, щодня там відбуваються десятки боєзіткнень.

Справа Молодого театру

Художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса, якого звинувачують у сексуальних домаганнях студентки університету ім. Карпенка-Карого і акторки Молодого театру, відсторонили від посади після акції під стінами театру. Учасники акції прийшли з плакатами «Театр — не місце для насильства», «Не мовчи» та «Геть Білоуса».