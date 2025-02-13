«Це не перший і не останній пакет». Зеленський прокоментував санкції проти Порошенка

Президент України Володимир Зеленський пояснив причину введення санкцій проти народного депутата України Петра Порошенка.

Про це президент розповів під час відвідування Хмельницької атомної електростанції, передає кореспондент «Суспільного».

За словами президента, запроваджені санкції не будуть останніми. Санкції запровадили через виведення мільярдів гривень під час війни, сказав Зеленський.

«Я просто здивований, що раніше фінмоніторинг нічого нам не показував. Я це не бачив, а як було до мене, складно сказати. Зараз Служба безпеки та фінмоніторинг показують мільярди. І всі ці люди, Медведчук та Порошенко — вони партнери в цьому кейсі, але я не хочу звинувачувати, це роблять суди. І це ж не те, що хтось там за ґратами через санкції. Санкції — це обмеження на сьогодні використовувати ті чи інші гроші, які були зароблені ось таким незаконним шляхом», — сказав президент.

Також Зеленський повідомив, що має інформацію про нібито відмивання коштів через фонди, скеровані на підтримку української армії. За його словами, гроші з фондів передавали членам партії «Європейська солідарність».

Президент також додав, що ті, хто потрапив під санкції, можуть повернути виведені кошти в бюджет. Їх скерують на Збройні сили. Тоді санкції знімуть, сказав Зеленський.

Петро Порошенко називав рішення ввести санкції проти нього «антиконституційним» і «політично мотивованим». Він заявив, що до цього нібито причетна вся команда президента Володимира Зеленського, Кабінет міністрів та члени РНБО.