Зеленський ввів у дію санкції проти Порошенка, Коломойського і Медведчука

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про санкції проти українських бізнесменів і народних депутатів. Серед них — Петро Порошенко, Ігор Коломойський та Віктор Медведчук.

Про це йдеться у відповідному указі № 81/2025.

Санкції також ввели проти Костянтина Жеваго — колишнього народного депутата і власника банку «Фінанси та кредит», і проти Геннадія Боголюбова — українського мільярдера та співзасновника ПриватБанку.

Санкції передбачають позбавлення державних нагород, блокування активів, обмеження торговельних операцій, заборону на набуття у власність земельних ділянок. Також люди, проти яких ввели санкції, мають припинити угоди, зокрема у сфері безпеки та оборони. Ці санкції безстрокові.

Петро Порошенко називав рішення ввести санкції проти нього «антиконституційним» і «політично мотивованим». Він заявив, що до цього нібито причетна вся команда президента Володимира Зеленського, Кабінет міністрів та члени РНБО.

На фоні цього рішення депутати «Європейської солідарності» заблокували трибуну Верховної Ради та вийшли з плакатами з вимогою зупинити «політичні репресії».

Колишнього нардепа Віктора Медведчука, який виїхав до Росії в рамках обміну у вересні 2022 року, в Україні звинувачують у державній зраді. Бізнесмен Ігор Коломойський перебуває під арештом з вересня 2023 року за підозрою в шахрайстві. У травні 2024-го його звинуватили в організації замовного вбивства.

Проти Костянтина Жеваго розслідують справу про банкрутство банку «Фінанси та кредит» — його затримали у Франції в грудні 2022 року, але згодом випустили з-під варти під заставу. А Костянтина Боголюбова підозрюють у незаконному перетині кордону.