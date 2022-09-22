Україна повернула з російського полону 215 захисників Маріуполя — їх обміняли на медведчука

Україна повернула з російського полону 215 захисників Маріуполя, з них 108 — бійці «Азову». Про це увечері 21 вересня повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Представник СБУ повідомив, що обміняли їх на кума путіна віктора медведчука та 55 російських військових, деталі будуть на подальших брифінгах. «Віддати Медведчука за справжніх воїнів не шкода, він пройшов усі слідчі дії, які передбачені законодавством. Україна отримала від нього усе, що потрібно для встановлення правди в рамках кримінальних проваджень», — зазначив президент Зеленський.

З полону звільнили у тому числі командирів Дениса Прокопенка, Сергія Волинського, Святослава Паламара, Дениса Шлегу, Олега Хоменка – командири з «Азовсталі». Вони перебувають в Анкарі, куди прибули згідно домовленостей про обмін. Президент Зеленський уточнив, що вони будуть у Туреччині до кінця війни, родини зможуть з ними бачитись.

З полону звільнили у тому числі Миколу Куща і Костянтина Нікітенка — бойовики засудили їх на смертну кару.

Також з полону звільнили військового медика Катерину Поліщук із позивним «Пташка», вагітну Марʼяну Мамонову, Валентину Зубко, Яну Шумовецьку, Зоряну Репецьку і Анастасію Черненьку.

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Повний список звільнених з полону:

Цей обмін є найбільшим з 24 лютого. На звільнених захисників та захисниць чекає процес реабілітації, адаптації, відновлення та лікування.

Вдень 21 вересня стало відомо, що російська влада передала Саудівській Аравії 10 полонених в Україні іноземців.