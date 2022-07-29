Генштаб відреагував на заяву росії про загибель полонених в Оленівці. Це був російський обстріл

У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що росіяни самі навмисно обстріляли ізолятор Оленівки у так званій «днр», де загинули українські військовополонені.

Про це йдеться в офіційній заяві.

За даними Генштабу, війська росії навмисно вдарили по ізолятору з артилерії, щоб звинуватити Україну у «воєнних злочинах», а також приховати тортури над полоненими і розстріли. Генштаб ще уточнює наслідків обстрілу.

Командувач Ракетних військ і артилерії ЗСУ доповів, що українські війська не стріляли по Оленівці, оскільки завдають ударів винятково по військових російських об’єктах.

«Російський ворог продовжує свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних сил України в обстрілах цивільної інфраструктури та населення, приховуючи цим власні підступні дії. Відтак, такі заяви про нібито обстріли цивільної інфраструктури та населення [...] є відвертою брехнею та провокацією, відповідальність за яку несе росія — країна-агресор, окупант і спонсор тероризму», — йдеться в заяві.