Міноборони росії заявило про загибель 40 українських військовополонених

Міноборони росії заявило, що сьогодні вночі у слідчому ізоляторі Оленівки у так званій «днр» загинули 40 українських військовополонених і 75 дістали поранення.

Про це пишуть кремлівські «РИА Новости».

Окупанти заявили про нібито нічний удар ракетами HIMARS по ізолятору в Оленівці у так званій днр. Там, як стверджують росіяни, утримували полонених українських військових, серед яких були бійці «Азову».

«Ця кричуща провокація скоєна з метою залякування українських військовослужбовців та запобігання їхній здачі в полон», — заявили окупанти.

Ватажок «днр» пушилін при цьому заявив, що обстріл ізолятора «був навмисним» і міг початися через те, що полонені «почали давати свідчення». Він каже що загинули 47 українців. Кремлівські ЗМІ пишуть про 53 загиблих в ізоляторі Оленівки.

Вони вже почали показувати нібито наслідки обстрілу.

Така заява може означати, що російські військові могли стратити українських полонених. У так званій «днр» та в держдумі рф доволі часто лунали заяви про смертну кару для бійців «Азову».

Генштаб України про удари по Оленівці не повідомляв.