Теракт в Оленівці: росія опублікувала список загиблих військовополонених. Україна поки його не отримала

Міноборони росії опублікувало список українських військовополонених, які нібито загинули внаслідок теракту в колонії в окупованій Оленівці Донецької області.

У переліку — 48 загиблих, особи двох встановлюють, адже вони нібито загинули дорогою до лікарні. У списку поранених — 73 прізвища. Зазначимо, що у списках дублюються два прізвища: Лобов Олег Валерійович і Тищенко Дмитро Павлович, вони є як у списку поранених, так і у списку загиблих.

Патронатна служба «Азову» вже заявила, що не може підтвердити чи спростувати ці списки, їх перевіряють на достовірність. Імена поранених та загиблих в Оленівці служба повідомить кожній родині окремо.

Уповноважений Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що подав запит на отримання інформації щодо списків загиблих українських військових у Оленівці, але наразі в Офісі омбудсмана ці списки не отримали. Також Лубінець порадив родичам військовополонених звертатись до Міжнародного комітету Червоного Хреста, щоб отримати інформацію про ситуацію в Оленівці.