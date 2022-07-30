Теракт в Оленівці: росія опублікувала список загиблих військовополонених. Україна поки його не отримала

Міноборони росії опублікувало список українських військовополонених, які нібито загинули внаслідок теракту в колонії в окупованій Оленівці Донецької області.
У переліку — 48 загиблих, особи двох встановлюють, адже вони нібито загинули дорогою до лікарні. У списку поранених — 73 прізвища. Зазначимо, що у списках дублюються два прізвища: Лобов Олег Валерійович і Тищенко Дмитро Павлович, вони є як у списку поранених, так і у списку загиблих.
Патронатна служба «Азову» вже заявила, що не може підтвердити чи спростувати ці списки, їх перевіряють на достовірність. Імена поранених та загиблих в Оленівці служба повідомить кожній родині окремо.
Уповноважений Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що подав запит на отримання інформації щодо списків загиблих українських військових у Оленівці, але наразі в Офісі омбудсмана ці списки не отримали. Також Лубінець порадив родичам військовополонених звертатись до Міжнародного комітету Червоного Хреста, щоб отримати інформацію про ситуацію в Оленівці.
- Уночі 29 липня в колонії в окупованому місті Оленівка Донецької області, де росіяни утримували українських військовополонених, пролунали вибухи. Росіяни заявили, що це ЗСУ вдарили з HIMARS. Однак Генеральний штаб України заявив, що СІЗО обстріляли самі ж росіяни з артилерії, щоб звинуватити Україну у «воєнних злочинах», а також приховати тортури над полоненими та розстріли. Від обстрілу загинули понад 40 українських військовополонених, 130 отримали поранення.
- Вибухи сталися на території промзони в новозбудованому приміщенні, яке мали спеціально обладнати для утримання полонених, яких вивели з «Азовсталі». Обладнувати будівлю закінчили 27 липня, після чого в неї перевели частину полонених українських захисників. Служба безпеки України перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні в обстрілі СІЗО. Українська військова розвідка заявила, що вибух влаштували найманці «ПВК Вагнера» за вказівкою власника «ПВК» — «кухаря путіна» євгена пригожина. Організацію та власне теракт вони не узгодили з керівництвом міністерства оборони рф.