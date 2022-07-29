Українська військова розвідка: Убивство військовополонених в Оленівці влаштували найманці «ПВК Вагнера»

Російські найманці з «ПВК Вагнера» стоять за вибухом у колонії в Оленівці, де росіяни утримували українських військовополонених. Вибух вони здійснили за вказівкою власника «ПВК» – «кухаря путіна» євгена пригожина. Організацію та власне теракт вони не узгодили з керівництвом міністерства оборони рф.

Про це заявила українська військова розвідка 29 липня.

Головна мета теракту, за даними розвідки, — приховати факти тотального розкрадання коштів, які виділили на утримання українських військовополонених. Відомо, що 1 серпня на «обʼєкт» мала прибути комісія з москви, щоб перевірити витрати коштів та умови утримання полонених. Оскільки реальний стан будівлі та умови утримання в ній полонених не відповідали вимогам російського керівництва, проблему вирішили шляхом знищення приміщення — разом із військовополоненими.