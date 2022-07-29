СБУ перехопила розмови росіян — обстріл Оленівської колонії вчинили самі окупанти

Служба безпеки України перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні в обстрілі СІЗО в Оленівці Донецької області, де загинули 43 українські військовополонені (росія заявляє про 53 загиблих).

Перехоплення СБУ оприлюднила 29 липня.

Судячи із розмов бойовиків, росіяни могли влаштувати трагедію за допомогою вибухівки, яку вони розмістили у приміщенні колонії. Зокрема, жоден із очевидців не чув, як до виправної установи підлітає якась ракета. Не було й характерного свисту, а вибухи відбувалися самі собою.

Перехоплені розмови підтверджують, що росіяни розмістили свої установки «Град» неподалік виправної установи та почали стріляти з них по території, підконтрольній Україні. Утім, жодних обстрілів у відповідь не було — це підтверджують самі бойовики «днр».

Служба безпеки наголошує, що таких аудіоперехоплень в їхньому розпорядженні є кілька — їх долучать як докази до відповідного кримінального провадження. Українська спецслужба уже відкрила його за 438 статтею Кримінального кодексу (порушення законів і звичаїв війни).

СБУ зазначає, що в окремих приміщеннях колонії повністю вціліли вікна: «Це свідчить про те, що епіцентр вибуху був усередині знищеної будівлі, а її стіни «погасили» вибухові хвилі та «вберегли» сусідні приміщення». Також попередній аналіз відео свідчить, що такі сліди від вибуху на стінах, найімовірніше, могли залишилися саме через «внутрішнє джерело» вибуху.