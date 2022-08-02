Українська військова розвідка: Немає підстав довіряти спискам росіян із прізвищами загиблих в Оленівці

Українська військова розвідка заявила, що немає підстав довіряти спискам росіян із прізвищами нібито загиблих та поранених українських військовополонених під час теракту в колонії в Оленівці.

Про це в етері телемарафону 2 серпня повідомив представник розвідки Андрій Юсов.

Так, під час перевірки зʼясувалося, що у цих списках є прізвища тих українських воїнів, які були поранені до подій в Оленівці, та щодо яких були домовленості про обмін найближчим часом, вони на момент теракту мали перебувати в лікарні, а не в бараку у промисловій зоні.

«Відповідно, говорити про підтвердження списків ми не можемо, а офіційних відповідей в рамках міжнародного права росіяни досі не надали», — заявив представник розвідки.

Юсов наголосив, що Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими одразу звернувся до росії стосовно надання інформації, списків загиблих, поранених внаслідок цього теракту, а також з приводу повернення тіл загиблих захисників. Офіційних відповідей досі немає.

30 липня міноборони росії опублікувало список українських військовополонених, які нібито загинули внаслідок теракту. У переліку — 48 загиблих, у списку поранених — 73 прізвища.