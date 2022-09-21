Росія передала Саудівській Аравії 10 полонених в Україні іноземців

Російська влада передала Саудівській Аравії 10 полонених в Україні іноземців. Літак із ними вже приземлився в арабській країні.

Про це пише Al-Arabiya.

Посередником у цих перемовинах був саудівський кронпринц Мухаммед бін Салман. Зазначається, що він напряму комунікував із кремлем та українською стороною.

Відомо, що росіяни передали пʼятьох британців, одного марокканця, одного шведа, одного хорвата та двох американців. Їхні імена поки що не називають, однак їхні громадянства співпадають із публічно відомими фактами про полонених іноземців, які воювали на боці ЗСУ. Декого з них бойовики на окупованому Донбасі навіть встигли «засудити» до смертної кари.

Найімовірніше, росіяни відпустили громадянина Швеції Матіаса Густавссона, громадянина Хорватії Векослава Пребіга, громадян Великої Британії Джона Гардінґа, Ендрю Хілла, Ділана Хілі, Шона Піннера та Ейдена Асліна, громадянина Марокко Саадуна Брагіма, а також двох громадян США — Олександра Дрюке та Енді Хʼюна.