Генштаб заявив, що іноземці, які служать у ЗСУ, мають статус комбатантів. Що це означає?

На іноземних громадян, які служать у лавах Збройних сил України, поширюється правовий статус комбатантів.

Про це йдеться в заяві Генерального штабу ЗСУ.

«Усі іноземні громадяни й особи без громадянства, які беруть участь у бойових діях на території України у складі Збройних сил України, прийняті в добровільному порядку на військову службу за контрактом згідно із Законом України «Про військовий обовʼязок і військову службу» 1992 року», — повідомляють у Генштабі.

Іноземці, які служать в українській армії, мають статус комбатантів. Цей статус, зокрема, наділяє їх правом на поводження з ними як з військовополоненими, якщо вони потрапили до рук ворога. Це значить, що вони захищені Женевською конвенцією.

У Генштабі також нагадали, що Женевські конвенції 1949 року забороняють будь-які незаконні акти, зокрема насилля, залякування чи бездіяльність щодо військовополонених, і зобовʼязують поводитися гуманно з військовослужбовцями, які перебувають у полоні.