У «днр» виносять вироки ще пʼятьом іноземцям, які могли воювати за Україну. Трьом з них загрожує смертна кара

Проросійська окупаційна влада Донецької області «судить» ще пʼятьох іноземців, які, ймовірно, воювали на боці України.

Про це повідомляє Meduza з посиланням на кремлівські ЗМІ.

Так звану участь найманця у військових діях та підготовку до насильницького захоплення влади закидають британцю Джону Хардінгу, шведу Матіасу Густавссону та хорвату Векославу Пребегу. Для них вимагають смертної кари.

Британцю Ендрю Хіллу закидають «участь у бойових діях», а британцю Ділану Хілу — «вербування найманців».

Іноземців незаконно судить «верховний суд днр». Наступне засідання планується у жовтні.