У «днр» виносять вироки ще пʼятьом іноземцям, які могли воювати за Україну. Трьом з них загрожує смертна кара

Проросійська окупаційна влада Донецької області «судить» ще пʼятьох іноземців, які, ймовірно, воювали на боці України.
Про це повідомляє Meduza з посиланням на кремлівські ЗМІ.
Так звану участь найманця у військових діях та підготовку до насильницького захоплення влади закидають британцю Джону Хардінгу, шведу Матіасу Густавссону та хорвату Векославу Пребегу. Для них вимагають смертної кари.
Британцю Ендрю Хіллу закидають «участь у бойових діях», а британцю Ділану Хілу — «вербування найманців».
Іноземців незаконно судить «верховний суд днр». Наступне засідання планується у жовтні.
- 9 червня «верховний суд днр» ухвалив перший вирок трьом іноземним військовим, які воювали разом з українськими військовими. Британців Ейдена Асліна і Шона Піннера, а також марокканця Саадуна Брагіма засудили до смертної кари (розстріл).
- Генеральний штаб України заявляв, що на іноземних громадян, які служать у Збройних силах України, поширюється правовий статус комбатантів. Цей статус, зокрема, наділяє їх правом на поводження з ними як з військовополоненими, якщо вони потрапили до рук ворога, адже вони захищені Женевською конвенцією.
- Росія не хоче гарантувати безпеку полонених громадян США і Британії та стверджує, що на них не поширюються положення Женевських конвенцій. Не виключено, що на британців, хорвата і шведа чекає смертний вирок.
- 1 серпня окупанти заявили, що «судитимуть» пʼятьох захисників «Азовсталі» — трьох підданих Великої Британії, шведа і хорвата, які потрапили в полон у Маріуполі.