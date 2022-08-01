Окупанти заявили про суд над п’ятьма захисниками «Азовсталі». Всі вони іноземці

Так званий «верховний суд» російського утворення «днр» розглядатиме справи трьох підданих Великої Британії, шведа і хорвата, які потрапили в полон у Маріуполі.

Підконтрольні кремлю ЗМІ повідомляють, що іноземці захищали «Азовсталь», деякі з них «азовці». Дата слухань і формат засідань поки не визначено.