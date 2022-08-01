Окупанти заявили про суд над п’ятьма захисниками «Азовсталі». Всі вони іноземці

Так званий «верховний суд» російського утворення «днр» розглядатиме справи трьох підданих Великої Британії, шведа і хорвата, які потрапили в полон у Маріуполі.
Підконтрольні кремлю ЗМІ повідомляють, що іноземці захищали «Азовсталь», деякі з них «азовці». Дата слухань і формат засідань поки не визначено.
- Раніше у «днр» засудили до страти 28-річного британського добровольця Ейдена Асліна, 48-річного колишнього військового Королівського англійського полку Шона Піннера і 21-річного підданого Марокко Брагіма Саадуна. Усі вони офіційно служили в ЗСУ. Їх взяли в полон у Волновасі 12 березня.
- Генеральний штаб України заявляв, що на іноземних громадян, які служать у лавах Збройних сил України, поширюється правовий статус комбатантів. Цей статус, зокрема, наділяє їх правом на поводження з ними як із військовополоненими, якщо вони потрапили до рук ворога. Окрім цього, вони захищені Женевською конвенцією.
- Росія не хоче гарантувати безпеку полонених громадян США і Британії та стверджує, що на них не поширюються положення Женевських конвенцій. Не виключено, що британців, хорвата і шведа чекає смертний вирок.