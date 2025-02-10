Україна отримає понад €100 мільйонів на відновлення енергетики та інфраструктури від Європейського інвестиційного банку

Україна та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) уклали дві угоди, за якими Київ отримуватиме кошти, щоб відновлювати енергетику та критичну інфраструктуру.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль, який підписав документи разом із президенткою ЄІБ Надією Кальвіно.

У першій угоді йдеться про €16,5 мільйона, які ЄІБ виділить Україні на відновлення критичної інфраструктури та впровадження енергоефективності.

Друга угода передбачає, що Україна отримає €100 мільйонів, щоб відновлювати об’єкти водо- , теплопостачання та водовідведення, а також на модернізувати основні соціальні послуги у сферах освіти, охорони здоров’я та житловому секторі.

Від початку повномасштабної війни ЄІБ виділив на підтримку України понад €2 мільярди. Окрім того, український премʼєр наголосив, що портфель проєктів Європейського інвестиційного банку в Україні є одним із найбільших і складається з 25 проєктів на суму €4,95 мільярда. Це проєкти у сфері транспорту, соціальної інфраструктури та енергетики.

За словами Шмигаля, пункти переходу та дорожня інфраструктура, підтримка малого та середнього бізнесу, муніципалітетів та стабільність енергетичного сектора також потребують подальших інвестицій.