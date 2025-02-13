Норвегія закупить у США засоби ППО для України на $78 мільйонів

Норвегія передасть Україні засоби протиповітряної оборони на майже $78 мільйонів.

Про це повідомив уряд Норвегії за результатами засідання в форматі «Рамштайн».

Озброєння планують закупити у США. Про які саме засоби йдеться — не уточнюють.

Ці кошти є частиною $1,663 мільярда, що Норвегія планує використати на підтримку України у 2025 році за програмою Нансена.

У 2024 році королівство надало Україні засобів ППО на майже $391,4 мільйона, зазначив голова оборонного відомства Торе Оншуус Сандвік.

Раніше Велика Британія оголосила про новий пакет на £150 мільйонів. Гроші підуть на артилерію, танки, ракети класу «повітря — повітря» та інші типи озброєння, а також на нові контракти на ремонт найважливішої техніки в Україні.

Німеччина пообіцяла передати 100 ракет для зенітно-ракетних комплексів IRIS-T, а Нідерланди — 25 броньованих гусеничних машин YPR для транспортування поранених.