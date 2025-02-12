Швейцарія затвердила програму підтримки України на три роки і виділила на неї $1,6 мільярда

Федеральна рада Швейцарії затвердила програму підтримки України на 2025—2028 роки і виділила на це $1,6 мільярда.

Про це йдеться на сайті відомства.

Це частина 12-річного процесу відновлення, реформ і сталого розвитку України за сприяння Швейцарії — загалом на це планують витратити 5 мільярдів франків (це приблизно $5,404 мільярда). Допомога включатиме гуманітарну підтримку, реформи, відновлення та зміцнення миру. Її надаватимуть у різний час та в різних регіонах.

Початкова програма до 2028 року має три головні напрями:

Економічне відновлення . Йдеться про допомогу малому та середньому бізнесу, відбудову міської інфраструктури та зруйнованих війною об’єктів, особливо у прифронтових регіонах.

. Йдеться про допомогу малому та середньому бізнесу, відбудову міської інфраструктури та зруйнованих війною об’єктів, особливо у прифронтових регіонах. Державні послуги . Тут Швейцарія хоче допомогти Україні покращити медичну, освітню та соціальну системи, розвинути енергопостачання, водопостачання та транспорт. Основна мета цього напряму — підтримати українську владу у наданні якісних державних послуг, «вільних від дискримінації та корупції».

. Тут Швейцарія хоче допомогти Україні покращити медичну, освітню та соціальну системи, розвинути енергопостачання, водопостачання та транспорт. Основна мета цього напряму — підтримати українську владу у наданні якісних державних послуг, «вільних від дискримінації та корупції». Захист цивільних та мир. Швейцарія підтримуватиме гуманітарне розмінування, пошук зниклих безвісти громадян та документування воєнних злочинів.

Швейцарія реалізовуватиме цю програму через співпрацю з українською владою, бізнесом та міжнародними організаціями. Частину коштів (приблизно $540,4 мільйона) використають у партнерстві зі швейцарськими компаніями.



Також планують змінити закони, щоб процес реконструкції відповідав міжнародним стандартам. Для цього 29 січня швейцарський уряд погодився вести переговори про тимчасову угоду з Україною, яку наразі обговорюють в парламентських комітетах із зовнішньої політики.