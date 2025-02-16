Українські військові звільнили село Піщане за 5 кілометрів від Покровська

Українські військові звільнили село Піщане за 5 км на південь від Покровська.

Про це повідомив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.

«Зараз росіяни отримали там серйозний удар, серйозне ураження, і це відбулося за рахунок, в тому числі, ефективної співпраці різних українських підрозділів «дроноводів», різних підрозділів БпЛА», — розповів Трегубов.

За його словами, там давно йшли активні бої, але це була зона, де постійно змінювалася ситуація. Він наголосив: дуже обережно можна говорити про те, що на Покровському напрямку «певний перелам» усе ж таки відбувся. Трегубов наголосив, що це можна говорити із посиланням на президента Володимира Зеленського. Про успіхи під Покровськом 15 лютого Володимир Зеленський заявив на Мюнхенській безпековій конференції.

«У нас на Покровському напрямку ситуація краща. Без якихось деталей. Але я б так сказав: ми там упевненіші, ніж були», — сказав він тоді.

«Дуже серйозні наміри були у росіян щодо напівоточення міста Покровськ. Але вони зазнали серйозних втрат саме на цьому напрямку минулого місяця. Цього місяця вони теж, скажімо так, були призупинені і навіть відкинуті в окремих населених пунктах», — наголосив Трегубов.

Про те, що українські війська відновили позиції у Піщаному, спершу 11 лютого повідомив аналітичний проєкт DeepState.