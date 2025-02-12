У лавах СБУ викрили російського агента — керівника Штабу Антитерористичного центру

У лавах Служби безпеки України викрили топового російського агента — керівника Штабу Антитерористичного центру. Його звинуватили в роботі на російські спецслужби.

Про це повідомила СБУ.

Джерела «Бабеля» в спецслужбі повідомили, що затриманий — це полковник Дмитро Козюра.

Затримував підозрюваного особисто голова СБУ Василь Малюк. Слідство задокументувало 14 епізодів роботи підозрюваного на росіян.

За допомогою шифрованих програмних закладок працівники СБУ проникли в гаджети підозрюваного — мобільні термінали, компʼютери — і «фактично з ним жили». Через нього росіянам також передавали й дезінформацію.

Про всі етапи спецоперації Василь Малюк напряму доповідав верховному головнокомандувачу, президенту України Володимиру Зеленському. Публічно деталі цієї спецоперації СБУ обіцяє розкрити найближчим часом.