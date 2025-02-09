Обмін полоненими, вибухи в ТЦК і «Євробачення». Головне за тиждень

Цього тижня Україна повернула додому 150 українських захисників, розпочала новий наступ у Курській області Росії та запровадила санкції проти російського тіньового флоту і тих, хто допомагає вивозити українські памʼятки з окупованих територій. Тим часом у США намагаються суттєво скоротити штат агентства USAID — найбільшого у світі донора допомоги, а Ізраїль погодився вивести свої війська з ключового коридору в секторі Гази.

«Бабель» зібрав головні новини тижня, щоб ви залишалися в курсі подій.

Обмін полоненими

В Україну 5 лютого повернулися 150 звільнених з полону — солдати, сержанти, офіцери, воїни Військово-морських сил, Повітряних сил, Десантно-штурмових і Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці та поліцейський.

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Війна

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія планує збільшити свою армію більш як на 100 тисяч солдатів, тоді як Україна готує запровадження спеціальних військових контрактів для українців до 25 років — контракт буде на один рік.

Сили оборони України розпочали новий наступ у Курській області. Щоб відбивати його, російська армія знову підтягнула північнокорейських солдатів. Зараз на Курщині воюють 60 тисяч російських військових і ще 7—8 тисяч північнокорейських.

Разом з північнокорейцями РФ не тільки воює, а й збирається спільно виробляти безпілотники. Москва допоможе Пхеньяну з технологіями для розробки кількох типів серійних безпілотників.

Натомість Україні допомагають Нідерланди, які цього тижня передали ще одну партію винищувачів F-16. Українські захисники також отримали перші французькі винищувачі Mirage 2000. Передачу техніки та навчання 4,5 тисячі військових президент Франції Емманюель Макрон анонсував ще в червні 2024 року.

Україна ввела санкції проти тіньового флоту Росії, людей та організацій, які допомагали вивозити українські національні памʼятки з окупованих територій.

Українські корисні копалини і США

Президент США Дональд Трамп заявив, що думає про обмін українських рідкоземельних мінералів на більшу американську допомогу. Станом на 2023 рік Україна мала найбільші в Європі запаси літію, титану і значні поклади інших копалин.

Президент Володимир Зеленський підтримує стратегічне партнерство зі США у видобутку рідкоземельних металів в обмін на підтримку. Водночас він наголосив, що Україна не пропонує віддати свої ресурси, а пропонує взаємовигідне партнерство для їхньої спільної розробки.

Наступного тижня Трамп планує зустрітися із Зеленським і обговорити, зокрема, тему корисних копалин.

Удар по Ізюму

Збройні сили Росії 4 лютого вдарили по Ізюму на Харківщині балістичною ракетою — загинули шість людей. Росіяни влучили в будівлю міської ради. Постраждали понад 55 людей.

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Вибухи в ТЦК

У Кам’янці-Подільському на Хмельниччині вдень 5 лютого пролунав вибух біля будівлі ТЦК та СП. Загинула людина, яка нібито хотіла передати речі військовому. За даними поліції, жертвою інциденту стала людина, яка пронесла у військкомат вибухівку. Ще кілька людей постраждали.

Того ж дня СБУ розкрила деталі вибуху в Рівненському ТЦК. За матеріалами справи, фігурантом виявився 21-річний безробітний із Житомирської області, якого завербував представник російських спецслужб. Він проніс вибухівку, росіяни її підірвали і цим вбили свого агента — як зайвого свідка події.

«Євробачення»

На «Євробаченні-2025» Україну представлятиме гурт Ziferblat. Україна виступить у першій частині першого півфіналу конкурсу «Євробачення-2025» 13 травня. Гранд-фінал Євробачення відбудеться 17 травня. Цього року конкурс приймає Швейцарія — його проведуть у місті Базель.

USAID

Президент США Дональд Трамп заморозив ініціативи найбільшого у світі донора USAID на 90 днів. Після цього працівників Агентства почали відправляти в адміністративні відпустки без збереження виплат. Видання The New York Times з посиланням на джерела писало, що адміністрація Трампа хоче скоротити кількість працівників USAID із понад 10 000 до 290 — тобто в 34 рази. Водночас суд у США тимчасово зупинив виконання указу Адміністрації президента Дональда Трампа про те, щоб відправити у відпустки 2 200 працівників USAID. Тим часом держсекретар США призначив нового керівника USAID, який може «демонтувати» агентство.