Кількість персоналу USAID скоротять у понад 34 рази

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує скоротити кількість співробітників Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) з понад 10 000 до 290.

Про це пише The New York Times з посиланням на джерела.

Зменшений у 34 рази штат включатиме працівників, які спеціалізуються на сферах охорони здоров’я та гуманітарної допомоги. Представники USAID наполягають на менших скороченнях, тому вони подали до Державного департаменту списки персоналу, який вважають важливим для рятувальних та інших важливих програм.

Нові плани адміністрації Трампа стали відомими за день до того, як майже всіх штатних співробітників агентства, включаючи дипломатичних службовців, відправили у безстрокову адміністративну відпустку. Крім того, фактично всі підрядники втратять свої робочі контракти.

Держсекретар США Марко Рубіо, який у понеділок, 3 лютого, тимчасово перебрав USAID під свій контроль як виконувач обов’язків адміністратора (згодом він делегував повноваження Піту Марокко), наполягав, що метою не є перестати надавати іноземну допомогу.

«Але зараз ми маємо непідпорядкованість», — сказав він, додавши, що співробітники USAID «повністю відмовилися співпрацювати, тому у нас не було іншого вибору, окрім як вжити радикальних заходів, щоб взяти цю ситуацію під контроль».

Дві профспілки, що представляють співробітників USAID, подали позов про скорочення проти президента Дональда Трампа, держсекретаря Марка Рубіо та міністра фінансів Скотта Бессента, а також самого агентства, Державного департаменту та Міністерства фінансів. У позові йдеться, що скорочення персоналу та скасування контрактів на допомогу по всьому світу є неконституційними та порушують принцип розподілу влади.

«Те, що ми бачимо, — це незаконне захоплення цього агентства адміністрацією Трампа, що є явним порушенням основних конституційних принципів», — сказав директор однієї з двох правозахисних організацій, які подали позов, Робін Терстон.