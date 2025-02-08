Зеленський: РФ планує збільшити свою армію ще на понад 100 тисяч солдатів

Росіяни створюють нові дивізії таготуються збільшити свою армію на 100 тисяч солдатів.

Про це президент Володимир Зеленський сказав у зверненні.

«Зараз ми знаємо — наша розвідка нам доповідає, що росіяни створюють нові дивізії, нові військові виробництва розвивають. Очевидно, буде й надалі розширюватись їхня співпраця з Північною Кореєю. На жаль, сучасні технології — технології війни, зокрема дронові технології, Москва розповсюджує ще і в той регіон», — наголосив він.

За словами президента, Путін готується не до перемовин чи настання миру, а до продовження війни й не тільки проти України.

«Вони зараз збільшують свою армію ще на понад 100 тисяч солдатів. Усі партнери повинні про це знати й повинні це бачити. Відповідну інформацію ми готові передавати, і за лінією розвідок уже відбувається відповідна комунікація», — додав Зеленський.

Він наголосив, що кожній країні доведеться зміцнювати оборону «і ціль у 5% ВВП на оборону не зникне з порядку денного».

Також Зеленський поінформував, що сьогодні в Україні перебуває новий очільник Військового комітету НАТО. Зокрема, обговорювали підготовку до зустрічі у форматі «Рамштайн».