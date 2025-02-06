Нідерланди передали Україні ще одну партію винищувачів F-16

Нідерланди передали Збройним силам України винищувачі F-16, які раніше анонсували.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Очільник відомства подякував іноземним партнерам за підтримку. Поки що невідомо, скільки літаків прибуло в Україну цього разу. Умєров додав, що вже незабаром винищувачі виконуватимуть бойові завдання і захищатимуть небо.

Українські захисники також отримали перші французькі винищувачі Mirage 2000. Передачу техніки та навчання 4,5 тисячі військових президент Франції Емманюель Макрон анонсував ще в червні 2024 року.

F-16 для України

Про те, що Амстердам поставив Києву першу партію F-16, стало відомо в жовтні 2024 року. Вдруге літаки надійшли в Україну в грудні 2024-го, їх відправила Данія.

Загалом F-16 погодилися передати Києву чотири держави-союзниці: Нідерланди (24 літаки), Данія (19 літаків), Бельгія (30 літаків до 2028 року) та Норвегія (6 літаків).

США переорієнтовують підготовку українських пілотів винищувачів F-16 на молодших курсантів, а не на досвідчених військових. У Штатах вважають, що молодь буде більш відкрита до західного стилю навчання і краще знатиме англійську мову.

Наприкінці минулого року Держдепартамент США схвалив пакет послуг з обслуговування F-16 для України на $266 мільйонів.