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Держдеп США схвалив пакет послуг з обслуговування F-16 для України на $266 мільйонів

Автор:
Оля Березюк
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Державний департамент США ухвалив рішення щодо продажу Україні послуг з обслуговування винищувачів F-16 на загальну суму $266,4 мільйона.

Про це йдеться на сайті Агентства з питань співробітництва у сфері безпеки Міноборони США.

У документі зазначається, що Україна звернулась із запитом щодо необхідних послуг та обладнання для підтримки експлуатації F-16. Серед них зокрема:

  • об’єднана система планування місій (JMPS);
  • пристрої завантаження ключів AN/PYQ-10 (SKL);
  • деякі модифікації та технічна підтримка;
  • програма вдосконалення компонентів двигунів (CIP);
  • запасні частини до літаків та їхніх двигунів;
  • підтримка ремонту, відновлення техніки, витратні матеріали та приладдя;
  • програмне забезпечення, обладнання для підтримки програмного забезпечення озброєнь, а також засекречене і незасекречене програмне забезпечення та підтримка доставки;
  • підготовка персоналу та навчальне обладнання;
  • технічні та логістичні послуги уряду США і підрядників та інші повʼязані з ними елементи матеріально-технічного забезпечення.

Основними підрядниками вказані компанії Sabena (Шарлеруа, Бельгія), Lockheed Martin Aeronautics (Форт-Ворт, штат Техас, США), Pratt and Whitney (Іст-Гартфорд, Коннектикут, США).