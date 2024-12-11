Держдеп США схвалив пакет послуг з обслуговування F-16 для України на $266 мільйонів

Державний департамент США ухвалив рішення щодо продажу Україні послуг з обслуговування винищувачів F-16 на загальну суму $266,4 мільйона.

Про це йдеться на сайті Агентства з питань співробітництва у сфері безпеки Міноборони США.

У документі зазначається, що Україна звернулась із запитом щодо необхідних послуг та обладнання для підтримки експлуатації F-16. Серед них зокрема:

об’єднана система планування місій (JMPS);

пристрої завантаження ключів AN/PYQ-10 (SKL);

деякі модифікації та технічна підтримка;

програма вдосконалення компонентів двигунів (CIP);

запасні частини до літаків та їхніх двигунів;

підтримка ремонту, відновлення техніки, витратні матеріали та приладдя;

програмне забезпечення, обладнання для підтримки програмного забезпечення озброєнь, а також засекречене і незасекречене програмне забезпечення та підтримка доставки;

підготовка персоналу та навчальне обладнання;

технічні та логістичні послуги уряду США і підрядників та інші повʼязані з ними елементи матеріально-технічного забезпечення.

Основними підрядниками вказані компанії Sabena (Шарлеруа, Бельгія), Lockheed Martin Aeronautics (Форт-Ворт, штат Техас, США), Pratt and Whitney (Іст-Гартфорд, Коннектикут, США).