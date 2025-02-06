Україна отримала перші французькі винищувачі Mirage 2000

Україна 6 лютого отримала перші французькі винищувачі Mirage 2000. Точна їхня кількість поки невідома.

Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

«З українськими пілотами на борту, які пройшли кількамісячну підготовку у Франції, вони [літаки] тепер допомагатимуть захищати небо над Україною», — написав очільник відомства в X.