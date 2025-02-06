Україна отримала перші французькі винищувачі Mirage 2000

Україна 6 лютого отримала перші французькі винищувачі Mirage 2000. Точна їхня кількість поки невідома.
Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.
«З українськими пілотами на борту, які пройшли кількамісячну підготовку у Франції, вони [літаки] тепер допомагатимуть захищати небо над Україною», — написав очільник відомства в X.
- Президент країни Емманюель Макрон анонсував передачу ЗСУ винищувачів Mirage 2000-5 і навчання 4,5 тисячі українських військових ще 6 червня 2024 року. Париж планував завершити навчання пілотів до кінця 2024 року.
- Авіапарк Військово-повітряних сил Франції налічує 195 винищувачів (96 Rafale і 99 Mirage 2000 серій 5, C і D). Ще 40 літаків має Військово-морський флот держави. Французька авіація виводить Mirage з експлуатації та замінює їх літаками Rafale.
- У жовтні 2024-го стало відомо, що Париж передасть Україні винищувачі в першому кварталі 2025 року. Тоді Лекорню додав, що літаки оснащують новою технікою, зокрема захистом від засобів радіоелектронної боротьби.