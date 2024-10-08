Франція поставить Україні винищувачі Mirage 2000 в перші місяці наступного року.

Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

За його словами, поставку літаків запланували на перший квартал 2025 року. Винищувачі оснащують новою технікою, зокрема захистом від засобів радіоелектронної боротьби.

Зараз українських пілотів і механіків готують використовувати й обслуговувати Mirage.

Україні потрібні винищувачі, зокрема для того, щоб відбивати російські повітряні атаки.