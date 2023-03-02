У Франції розглядають можливість передати Україні свої винищувачі Mirage

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню підтвердив, що його країна розглядає можливість передати Україні свої винищувачі Mirage. Підготовку пілотів можуть проводити в Польщі.

Про це пише ВMFTV.

28 лютого на слуханнях сенатор Філіп Фолліо запитав Лекорню про плани Франції передати українцям 12 списаних і поставлених на зберігання влітку 2022 року винищувачів Mirage.

Сенаторка Жоель Гарріо-Майлям запитала також про можливі навчання українських пілотів.

Лекорню не підтвердив ані передачу літаків, ані підготовку льотного складу. Він наголосив, що наразі Захід працює над тим, щоб передавати Україні більше боєприпасів.

Водночас він визнав, «що з українцями ведуться переговори щодо літаків і навчання». Міністр нагадав слова президента Емманюеля Макрона, що жодних табу немає.

Лекарню уточнив, що труднощі з передачею літаків повʼязані з логістикою, навчанням, можливостями технічного обслуговування.

Авіапарк ВПС Франції налічує 195 винищувачів (96 Rafale і 99 Mirage 2000 серій 5, C і D). Також 40 літаків є у Військово-морського флоту Франції. Зараз французька авіація виводить Mirage з експлуатації та замінює їх літаками Rafale.