Візит Зеленського до Британії: Лондон оголосить про навчання українських пілотів винищувачів

Премʼєр-міністр Британії Ріші Сунак запропонує навчання українських пілотів винищувачів — «щоб Україна могла захищати своє небо й у майбутньому». Лондон не уточнює, на яких саме винищувачах навчатимуть пілотів. На озброєнні Королівських Повітряних сил є винищувачі Eurofighter Typhoon та F-35, американських F-16 у них немає. Однак таке навчання дозволить українським пілотам у майбутньому керувати сучасними винищувачами стандарту НАТО.

Велика Британія у рамках візиту президента України Володимира Зеленського запропонує навчання для пілотів винищувачів, морських піхотинців, а також запропонує надати Україні «можливості більшої дальності».

Ріші Сунак також запропонує розпочати негайну програму підготовки морських піхотинців. Це навчання буде доповненням до програми навчання новобранців, яка вже діє у Великій Британії, і в рамках якої за останні шість місяців навчили 10 тисяч українських військових, а цього року планується підвищити кваліфікацію ще 20 тисяч українських солдатів.

Премʼєр-міністр також запропонує надати Україні зброю більшої дальності: «Це підірве здатність росії постійно завдавати ударів по цивільній та критично важливій національній інфраструктурі України та допоможе послабити тиск на лінію фронту України».

Загалом Велика Британія продовжить роботу зі Збройними силами України та міжнародною спільнотою над розширенням програми у 2023 році.