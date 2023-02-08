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Зеленський їде до Британії. Він зустрінеться з премʼєром і відвідає українські війська

Автор:
Костя Андрейковець
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Президент Володимир Зеленський сьогодні прибуде до Великої Британії. Там він зустрінеться з премʼєром країни Ріші Сунаком, пише Sky News з посиланням на канцелярію британського премʼєр-міністра.

Репортер The Telegraph Домінік Піна повідомив, що Зеленський також виступить у парламенті та відвідає українські війська, які проходять навчання у Британії.