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Зеленський прибув до США

Автор:
Олег Панфілович
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Президент Володимир Зеленський прибув до Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомив Офіс президента.

«Сьогодні я — у Вашингтоні, щоб подякувати американському народові, Президенту та Конгресу за таку необхідну підтримку. А також продовжити співпрацю для наближення нашої перемоги. Проведу низку переговорів для зміцнення стійкості й обороноздатності України. Зокрема, із Президентом США Джозефом Байденом обговоримо двосторонню співпрацю України і Сполучених Штатів Америки», — повідомив Зеленський.

  • 21 грудня відбувається візит президента Володимира Зеленського до США. Він зустрінеться з президентом США Джо Байденом, виступить у Конгресі та проведе низку двосторонніх зустрічей. Це буде другий візит Зеленського до Білого дому та перша поїздка за кордон після початку повномасштабного вторгнення.