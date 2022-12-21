Зеленський прибув до США

Президент Володимир Зеленський прибув до Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомив Офіс президента.

«Сьогодні я — у Вашингтоні, щоб подякувати американському народові, Президенту та Конгресу за таку необхідну підтримку. А також продовжити співпрацю для наближення нашої перемоги. Проведу низку переговорів для зміцнення стійкості й обороноздатності України. Зокрема, із Президентом США Джозефом Байденом обговоримо двосторонню співпрацю України і Сполучених Штатів Америки», — повідомив Зеленський.