Зеленський прибув до США

Президент Володимир Зеленський прибув до Сполучених Штатів Америки.
Про це повідомив Офіс президента.
«Сьогодні я — у Вашингтоні, щоб подякувати американському народові, Президенту та Конгресу за таку необхідну підтримку. А також продовжити співпрацю для наближення нашої перемоги. Проведу низку переговорів для зміцнення стійкості й обороноздатності України. Зокрема, із Президентом США Джозефом Байденом обговоримо двосторонню співпрацю України і Сполучених Штатів Америки», — повідомив Зеленський.
- 21 грудня відбувається візит президента Володимира Зеленського до США. Він зустрінеться з президентом США Джо Байденом, виступить у Конгресі та проведе низку двосторонніх зустрічей. Це буде другий візит Зеленського до Білого дому та перша поїздка за кордон після початку повномасштабного вторгнення.