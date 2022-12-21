США підтвердили, що передадуть Україні батарею Patriot

Сполучені Штати Америки в наступному пакеті військової допомоги Україні на майже $2 мільярдів передадуть ракетну батарею Patriot, яка стане критично важливим активом для захисту від нападів росії на критичну інфраструктуру України.

Цю інформацію Білий Дім підтвердив 21 грудня.

США навчать українських військових керувати батареєю ракет Patriot у третій країні. Оголосить про новий пакет допомоги президент Джо Байден 21 грудня.