ХАМАС звільнив ще трьох ізраїльських заручників

Угруповання ХАМАС звільнило ще трьох заручників у межах угоди про припинення вогню з Ізраїлем.

Про це пише The Times of Israel.

Ізраїлю передали 56-річного Охада Бен Амі, 52-річного Елі Шарабі та 34-річного Ора Леві. Автівки Червоного Хреста везуть заручників до сил ЦАХАЛ і служби внутрішньої безпеки «Шин-Бет» Ізраїлю.

Звільнені ізраїльські заручники (зліва направо): Ель Шарабі, Ор Леві та Охад Бен Амі. The Times of Israel

У межах обміну Ізраїль випустить 183 палестинських вʼязнів. 111 із них затримали в секторі Гази під час війни, 72 людини — у Східному Єрусалимі та на Західному березі річки Йордан. Серед них 18 людей відбували довічне увʼязнення.

Це вже пʼятий обмін заручниками, який відбувся від початку перемирʼя між Ізраїлем і ХАМАС. Зараз Ізраїлю повернули 21 заручника із 33, яких мають звільнити на першому етапі угоди. Ізраїль каже, що вісім заручників із тих, кого мали звільнити, померли.

Війна Ізраїлю в секторі Гази

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали з 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, убили сотні мирних жителів і захопили заручників.

Увечері 15 січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників. Це може послабити напруженість на Близькому Сході, де тривають конфлікти на Західному березі річки Йордан, у Лівані, Сирії, Ємені та Іраку.

Останнє звільнення заручників сторони провели 1 лютого січня. Бойовики ХАМАС передали ізраїльській армії трьох громадян Ізраїлю, а Ізраїль випустив 183 палестинських вʼязнів.