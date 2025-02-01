ХАМАС звільнив ще трьох ізраїльських заручників

ХАМАС звільнив ще трьох заручників у межах угоди про припинення вогню з Ізраїлем.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Спершу ЦАХАЛ передали 54-річного Офера Кальдерона і 35-річного Ярдена Бібаса. Дружина та двоє дітей останнього досі в полоні ХАМАС. Пізніше другий конвой Червоного Хреста забрав американця ізраїльського походження Кіта Сігеля, який провів у полоні 484 дні.

Це вже четверте звільнення заручників у рамках угоди про припинення вогню. Перших трьох відпустили в той самий день, коли угода почала діяти, 19 січня. Ще чотирьох відпустили згодом, а вісьмох звільнили 30 січня.

В обмін на це Ізраїльська тюремна служба заявила, що звільнила 183 палестинських увʼязнених.

Також вперше з травня 2024 року відкриють прикордонний перехід Рафах, головний пункт входу і виходу із сектора Газа, щоб дозволити палестинським пацієнтам перетнути кордон з Гази до Єгипту й отримати медичну допомогу. Зокрема, йдеться про 50 хворих і поранених дітей.

Очікується, що приблизно 50 поранених оперативників ХАМАС перетнуть кордон разом із заручниками.

Угода про припинення вогню в Газі

Увечері 15 січня Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників. Це може послабити напруженість на Близькому Сході, де тривають конфлікти на Західному березі річки Йордан, у Лівані, Сирії, Ємені та Іраку.

Спершу угода про припинення вогню мала набути чинності 19 січня, о 08:30, проте Ізраїль продовжував атакувати сектор Гази, бо ХАМАС вчасно не надав списку заручників, яких мали звільнити того дня, і тим самим порушив умови угоди.

Проте пізніше ХАМАС усе ж надав імена трьох заручників, яких мали звільнити того ж дня. Ізраїль це підтвердив, і угода почала діяти 19 січня о 11:15 за місцевим часом.

Медіа пишуть, що на першому етапі ЦАХАЛ відійде в межах 700 м у секторі Гази, Ізраїль звільнить приблизно 2 000 палестинців, а ХАМАС — 33 ізраїльських полонених. Ізраїль заявив, що вісім заручників із 33, яких мали звільнити в межах угоди про припинення вогню з ХАМАС, померли.

Ізраїль дозволить пораненим у Газі пересуватися територією, щоб отримати медичну допомогу, і відкриє пункт пропуску Рафах з Єгиптом. Військові ЦАХАЛ почнуть відступати від Філадельфійського коридору.