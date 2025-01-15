Ізраїльські й арабські медіа розкривають деталі угоди між ХАМАС та Ізраїлем

Увечері 15 січня після місяців переговорів Ізраїль і ХАМАС досягли угоди про припинення вогню в Газі та звільнення заручників. Вона передбачає кілька етапів.

Про них пишуть Al Jazeera і The Times of Israel.

Катарський телеканал Al Jazeera з посиланням на джерела окреслив, як планували провести перший етап угоди.

ЦАХАЛ відійде в межах 700 метрів у секторі Гази.

Ізраїль звільнить близько 2 тисяч палестинських вʼязнів, зокрема 250, які відбувають довічне увʼязнення (їх хочуть перемістити у треті країни).

ХАМАС звільнить 33 ізраїльських полонених.

Ізраїль дозволить пораненим у Газі пересуватися територією, щоб отримати медичну допомогу.

Ізраїль відкриє пункт пропуску Рафах з Єгиптом через сім днів після початку першого етапу.

Ізраїльські військові почнуть відступати від кордону Гази з Єгиптом, відомого як Філадельфійський коридор, щоб повністю вийти з нього на наступних етапах.

Ізраїльське медіа The Times of Israel з посиланням на чиновників зазначає, що все ще залишаються «незначні» питання про угоду, але їх вирішуватимуть уже після того, як вона почне діяти.

Одне з таких питань — завершення ізраїльської перевірки близько сотні палестинських увʼязнених, які підпадають під звільнення. Здебільшого це мешканці сектора Гази, яких Ізраїль утримує з початку війни.

Також сторони, за словами ізраїльського чиновника, ще не узгодили точне число довічно увʼязнених, яких випустять. ХАМАС погодився, що таких вʼязнів відправлять у треті країни, але Ізраїль наполягає, щоб у такі держави також відправили частину інших увʼязнених.

Війна між Ізраїлем і ХАМАС

Нове загострення війни триває від 7 жовтня 2023 року, коли бойовики ХАМАС провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни й убили 1 195 мирних жителів, ще понад 250 захопили в заручники та вивезли в Газу. Частину з них звільнили, частина вже загинула. У відповідь Ізраїль почав військову операцію в секторі Гази.

ХАМАС заявляє, що за час ізраїльської операції загинули понад 46 тисяч жителів Гази, а сотні тисяч були змушені залишити свої домівки. Підтвердити ці дані неможливо, особливо щодо загиблих. ХАМАС не відокремлює цивільних і бойовиків у статистиці.