Вісім ізраїльських заручників померло — їх мали звільнити в межах угоди про припинення вогню з ХАМАС

Ізраїль заявив, що вісім заручників із 33, яких мали звільнити в межах угоди про припинення вогню з ХАМАС, померли.

Про це повідомив прес-секретар ізраїльського уряду Девід Менсер, передає BBC.

За його словами, Ізраїль отримав статус заручників від ХАМАС. Цей список збігається з даними ізраїльської розвідки.

Перший етап припинення вогню має тривати до початку березня — запланували, що за цей час загалом звільнять 33 заручників та майже дві тисячі палестинських вʼязнів.

Перших трьох заручників відпустили в той самий день, коли угода вступила в силу, 19 січня. Ще чотирьох відпустили згодом. Після цього лишилося 26 людей, яких мали звільнити в межах угоди, 8 з них померли, як каже влада Ізраїлю.

Наступний раз заручників мають відпустити 30 січня та 1 лютого.

Угода про припинення вогню в Газі

Увечері 15 січня Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників. Це може послабити напруженість на Близькому Сході, де тривають конфлікти на Західному березі річки Йордан, у Лівані, Сирії, Ємені та Іраку.

Спершу угода про припинення вогню мала набути чинності сьогодні, 19 січня, о 08:30 ранку, проте Ізраїль продовжував атакувати сектор Гази, бо ХАМАС вчасно не надав списку заручників, яких мали звільнити сьогодні, і тим самим порушував умови угоди.

Проте пізніше ХАМАС усе ж надав перелік трьох заручників, яких звільнять сьогодні, Ізраїль це підтвердив, і угода почала діяти о 11:15 за місцевим часом.

Медіа пишуть, що на першому етапі ЦАХАЛ відійде в межах 700 м у секторі Гази, Ізраїль звільнить приблизно 2 000 палестинців, а ХАМАС — 33 ізраїльських полонених. Ізраїль дозволить пораненим у Газі пересуватися територією, щоб отримати медичну допомогу, і відкриє пункт пропуску Рафах з Єгиптом. Військові ЦАХАЛ почнуть відступати від Філадельфійського коридору.