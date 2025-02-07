Зеленський розповів, якою бачить співпрацю зі США в розробці корисних копалин в Україні

Президент Володимир Зеленський підтримує стратегічне партнерство зі США у видобутку рідкоземельних металів в обмін на підтримку.

Про це він сказав в інтервʼю Reuters.

«Якщо ми говоримо про угоду, то давайте укладати угоду, ми тільки за», — сказав Зеленський, наголосивши, що будь-які домовленості мають передбачати гарантії безпеки для України.

Зеленський повідомив, що під російською окупацією наразі перебуває менш як 20% українських мінеральних ресурсів, зокрема близько половини рідкоземельних покладів. Президент наголосив, що Москва може передати доступ до цих ресурсів своїм союзникам — Північній Кореї та Ірану, які є противниками США.

«Ми повинні зупинити Путіна і захистити те, що маємо, — багатий Дніпровський регіон, центральну Україну», — сказав він.

За словами президента, Україна володіє найбільшими в Європі запасами титану, який є критично важливим для авіаційної та космічної галузей, а також значними покладами урану, що використовується для виробництва енергії та ядерної зброї. Багато з цих родовищ розташовані на північному заході України, далеко від зони бойових дій.

Водночас він наголосив, що Україна не пропонує віддати свої ресурси, а пропонує взаємовигідне партнерство для їх спільної розробки.

«Американці допомогли найбільше, і тому американці повинні заробляти найбільше. І вони повинні мати цей пріоритет, і вони його матимуть. Я також хотів би поговорити про це з президентом Трампом», — заявив президент.

Окрім цього, Україна та США обговорюють можливість використання українських підземних сховищ газу для зберігання американського скрапленого газу.

«Я знаю, що адміністрація Трампа дуже зацікавлена в цьому… Ми готові укладати контракти на постачання СПГ до України та стати газовим хабом для всієї Європи», — підкреслив він.

Що передувало

3 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що думає про обмін українських рідкоземельних мінералів на більшу американську допомогу.

«Ми прагнемо укласти угоду з Україною, де вони будуть забезпечувати те, що ми їм даємо, своїми рідкоземельними мінералами та іншими речами», — заявив Трамп.

Ці мінерали потрібні для виробництва смартфонів, акумуляторів, магнітів, лазерів та іншої сучасної техніки. Хоча їх називають рідкоземельними, насправді вони не такі вже й рідкісні, але їх важко видобувати та очищувати. Ідеться, зокрема, про літій, графіт, уран і титан.

У 2023 році міністр економіки України Юлія Свириденко, казала що Україна має найбільші в Європі запаси літію, титану та значні поклади інших копалин.