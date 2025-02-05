Держсекретар США призначив нового керівника USAID, який може «демонтувати» агентство

Державний секретар США Марко Рубіо оголосив, що він виконує обов’язки адміністратора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Зараз він делегував повноваження Піту Марокко — директору відділу зовнішньої допомоги Держдепу і ймовірному учаснику штурму Капітолія.

Про це пишуть NBC News і CNN.

Піт Марокко обіймав кілька посад у сфері нацбезпеки під час першої Адміністрації президента США Дональда Трампа, зокрема в USAID, де його спроби консолідувати владу та скоротити фінансування змусили посадовців написати меморандум про незгоду, який зрештою призвів до його звільнення.

Один представник гуманітарного агентства сказав, що Марокко «знає, як працює система, і демонтує її на кожному кроці». Він уже підготував директиву про заморожування майже всієї іноземної допомоги.

«USAID може перемістити, реорганізувати та інтегрувати певні місії, бюро та офіси до Державного департаменту, а решта Агентства може бути закрита», — написав Марко Рубіо в листі до законодавців.

Марокко тісно співпрацював з призначенцями нової адміністрації Трампа в USAID протягом перших тижнів другого терміну президента. Деякі посадовці USAID кажуть, що Марокко «здалеку керував скороченням штату агентства».

Марко Рубіо в листі до законодавців інформував їх про плани Трампа реорганізувати USAID.

«USAID має багато суперечливих, дублюючих функцій, які поділяє з Державним департаментом США. Крім того, системи та процеси USAID недостатньо синтезовані, інтегровані чи скоординовані та часто призводять до розбіжностей у зовнішній політиці та зовнішніх відносинах Сполучених Штатів. Це підриває здатність президента здійснювати зовнішні відносини», — написав він.

І додав, що агентство може інтегрувати певні місії, бюро та офіси до Державного департаменту, а решту — закриють.

Президент Дональд Трамп і його поплічники називають USAID, створене Конгресом як незалежний орган, нібито відверто партійним. Демократи відкинули це твердження та стверджують, що Трамп не має повноважень ліквідувати агентство.

USAID заснували в 1961 році під керівництвом президента Джона Кеннеді. Щороку воно виділяє мільярди доларів, щоб подолати бідність, лікувати хвороби та реагувати на голод і стихійні лиха. Агентство також сприяє розбудові та розвитку демократії — підтримує неурядові організації, незалежні медіа й соціальні ініціативи.

Зараз в агентстві працює понад 10 тисяч людей, з яких дві третини за кордоном. Співробітникам USAID, які перебувають за межами Вашингтону, наказали не приходити в офіси і працювати вдома.