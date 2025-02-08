NHK: Північна Корея випускатиме безпілотники, які розробить разом з Росією

Північна Корея, ймовірно, цього року почне спільно з Росією виробляти безпілотники.
Про це повідомив південнокорейський телеканал NHK з посиланням на джерела.
Співрозмовники каналу розповіли, що дві країни досягли угоди, за якою Північна Корея отримає технічну допомогу від Росії в розробці кількох типів безпілотників, які вироблятимуть серійно.
Джерела стверджують, що угода про розробку безпілотників є відповіддю на розгортання Північною Кореєю солдатів на війні проти України.
Водночас, за даними джерел, Росія неохоче надає підтримку Північній Кореї у розробці ядерної зброї. За їхніми словами, Москва побоюється, що такі фактори, як проведення Пхеньяном ядерних випробувань, ускладнять відносини Північної Кореї зі Сполученими Штатами та сусідніми країнами, включно з Китаєм.
- Імовірну угоду уклали на тлі зміцнення військових звʼязків між Москвою і Пхеньяном. Минулого року вони підписали договір про стратегічне партнерство.
- Військова співпраця з Росією забезпечує Пхеньян валютою, продовольством і технологіями, а також може дати і важіль впливу на Москву, якщо КНДР знадобиться допомога в разі непередбачуваної ситуації на Корейському півострові. Натомість Північна Корея вже допомагає РФ у війні зброєю і живою силою.